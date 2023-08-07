Тело скончавшегося режиссера Светланы Джимбиновой пролежало в квартире больше года

В Москве 7 августа обнаружили тело режиссера и театрального постановщика Светланы Джимбиновой в ее квартире. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на собственный источник.

Соседи по дому на Университетском проспекте позвонили в полицию, потому что давно не видели свою соседку. Прибывшие сотрудники вскрыли дверь в квартиру, в которой режиссер лежала на полу.

Эксперты установили, что женщина умерла примерно в начале 2022 года. Ей было 83 года.

Отметим, что Джимбинова являлась постановщиком спектаклей в театре имени Евгения Вахтангова и режиссером фильма «Золушка» (1978 год).

Фото: vakhtangov.ru