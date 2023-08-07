США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams
США одобрили передачу Украине первой партии танков Abrams. Их должны доставить к осени, пишет
«Теперь они [танки — прим. ред.] должны быть доставлены в Европу, а затем на Украину вместе со всем, что к ним прилагается», — приводят журналисты слова помощника американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дугласа Буша.
Вместе с танками ВСУ получат боеприпасы, запчасти, топливное оборудование и принадлежности для ремонта.
Какое количество танков получит Украина — не сообщается.