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WSJ: Киев на переговорах в Джидде больше не настаивал на принятии мирного плана Зеленского

Киев на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда больше не настаивал на принятии «мирного плана» Владимира Зеленского. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников, пишет 6 августа, РИА Новости.

«На тех переговорах (в Копенгагене — ред.) Украина настаивала на том, чтобы крупные развивающиеся страны приняли мирный план Зеленского, в основе которого лежит требование о том, чтобы мир начался только после полного вывода российских войск… Украина больше не настаивала на принятии своего мирного плана, а другие страны не настаивали на том, чтобы Киев отказался от него», — говорится в СМИ.

По оценкам газеты, участники переговоров «проявили больше стремления к достижению консенсуса».