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Умер бывший вратарь футбольного ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин

Утром 6 августа скончался бывший вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России Вениамин Мандрыкин. Об этом сообщает Shot со ссылкой на бывшего тренера голкипера.

По предварительной информации, спортсмен умер в результате инфаркта. Ему был 41 год.

В 2010 году Мандрыкин получил в ДТП перелом позвоночника. С тех пор вратарь был прикован к инвалидному креслу.

Справка:

С 2002 по 2005 год, а также в 2007 году Вениамин Мандрыкин играл за ЦСКА. С этим клубом он стал обладателем европейского трофея Кубка УЕФА. Трижды становился Чемпионом России и столько же раз брал Суперкубок страны. Также он является четырехкратным обладателем Кубка России.

Кроме ЦСКА он выступал за «Аланию», «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

За сборную России ему удалось сыграть два раза в 2003 году.

Фото: ПФК «ЦСКА»