Песков ответил на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий Украины

Россия хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил американской газете The New York Times, отвечая на вопрос о стремлении России получить еще больше территорий Украины.

«Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши», — отметила Песков.

Напомним, осенью 2022 года после референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.