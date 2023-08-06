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Песков ответил на вопрос, стремится ли Россия получить больше территорий Украины

Россия хочет контролировать все те регионы, которые на данный момент записаны в Конституции. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил американской газете The New York Times, отвечая на вопрос о стремлении России получить еще больше территорий Украины.

«Нет. Мы просто хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши», — отметила Песков.

Напомним, осенью 2022 года после референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.