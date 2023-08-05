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Захарова заявила, что решения в переговорах по Украине без участия России будут абсурдом

Захарова заявила, что решения в переговорах по Украине без участия России будут абсурдом. Об этом заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Она рассказала, что принятие решений на политическом уровне по конфликту на Украине без участия Москвы — это абсурд и нонсенс.

Переговоры планирует провести Саудовская Аравия. В них будут участвовать около 30 стран.

«Нужно разделять две вещи: урегулировать ситуацию на земле и закреплять ее на политическом уровне, как я сказала, на земле без участия России — это абсурд, нонсенс. Я думаю, это все понимают», — отметила Захарова.