Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины высказался о производстве ядерного оружия

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался о производстве ядерного оружия. Его слова приводит ТАСС. Данилов сообщил, что задача нереалистичная в силу технологической сложности.

Вместе с тем Данилов напомнил, что отдельные страны Запада получали ядерное оружие от союзников. «Такие случаи есть. Будет ли это работать в нашем случае, я сейчас вам сказать не могу, потому что это сложная, ответственная и тяжелая работа», — отметил секретарь Совета нацбезопасности.

В январе 2022 года Владимир Зеленский заявил, что было крупной ошибкой для Украины отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз.