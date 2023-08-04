Володин: в Госдуме поддерживают решение Путина о том, что все чиновники должны ездить на отечественных авто

В Госдуме поддерживают решение Путина о том, что чиновники должны использовать отечественные автомобили. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Начинать надо с себя. С сентября начнем переходить только на отечественные «Москвичи», «Лады», позже будут «Волги», — заявил политик.

Он также отметил, что сам пользуется «Аурусом», а в нерабочее время ездит на автомобиле «Москвич-3».

Ранее Путин заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.