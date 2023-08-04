В Путятинском районе задержали мужчину за угрозу убийством

В Путятинском районе задержали мужчину за угрозу убийством. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратились жители села Путятино и рассказали, что на улице разгорелась ссора между двумя мужчинами. Один из них угрожает другому ножом.

По предварительной информации, 34-летний мужчина расстался с сожительницей из-за злоупотребления алкоголем. Отмечается, что женщина оказывала косметические услуги на дому. 48-лений житель поселка Шилово привез к ней домой свою дочь-подростка. Пока проводись косметические процедуры, мужчина ждал на улице.

Пьяный 38-летний житель Путятинского района пришел к дому бывшей подруги и увидел незнакомца. В нем вспыхнула ревность и возникла ссора, в ходе которой мужчина угрожал зарезать ножом своему якобы сопернику.

Полицейские задержали мужчину.

Возбуждено уголовное дело. Путятинцу грозит до 2 лет тюрьмы.