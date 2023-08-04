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Суд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима

Суд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В пятницу, 4 августа, Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима. Такое решение вынес Московский городской суд.

Бывшего политического деятеля обвинили по шести статьям: «Публичные призывы к экстремистской деятельности»; «Финансирование экстремистской деятельности»;"Реабилитация нацизма"; «Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий»;"Создание НКО, посягающей на права граждан РФ".

Отмечается, что сторона обвинения просила приговорить Навального* к 20 годам и направить его отбывать наказание в колонию особого режима.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.