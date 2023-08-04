Суд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима
Суд приговорил Алексея Навального* к 19 годам колонии особого режима. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В пятницу, 4 августа, Алексея Навального* приговорили к 19 годам колонии особого режима. Такое решение вынес Московский городской суд.
Бывшего политического деятеля обвинили по шести статьям: «Публичные призывы к экстремистской деятельности»; «Финансирование экстремистской деятельности»;"Реабилитация нацизма"; «Вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий»;"Создание НКО, посягающей на права граждан РФ".
Отмечается, что сторона обвинения просила приговорить Навального* к 20 годам и направить его отбывать наказание в колонию особого режима.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.