Рязанские полицейские оказали первую помощь женщине, которая получила травмы в ДТП

Рязанские полицейские оказали первую помощь женщине, которая получила травмы в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла, 3 августа, примерно в 10:50, в Рязанском районе на 500-м километре автодороги Р132 «Золотое кольцо».По предварительной информации, 63-летняя рязанка, управляя автомобилем Renault Logan совершила касательное столкновение с автомобилем Audi Q5 под управлением 50-летней жительницы областного центра, после чего ее автомобиль съехал и опрокинулся.

Первыми на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Они увидели, что 63-летняя женщина получила рассечение мягких тканей ноги и ушибы. Женщине требовалась медицинская помощь.

Полицейские, чтобы не допустить осложнений, перевязали раны и остановили кровотечение. Вскоре на место происшествия прибыл автомобиль скорой помощи, после чего водителю была оказана медицинская помощь.