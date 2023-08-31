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В Рязанской области осудят врача-терапевта за превышение должностных полномочий
Следствие собрало достаточную доказательственную базу.

В Рязанской области осудят врача-терапевта за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Следствием установлено, в феврале-марте 2023 года участковый врач-терапевт хотел получить премию и избежать дисциплинарной ответственности за невыполнение плана диспансеризации. Для этого он попросил медсестер внести в документы ложные сведения о прохождении диспансеризации 10 пациентами медучреждения.

Отмечается, что в результате составления фиктивных документов сотрудник нарушил права и законные интересы граждан в области охраны здоровья, а также подорвал авторитет медучреждения.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу.

Уголовное дело направили в суд.