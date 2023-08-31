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В Рязань привезут 23 троллейбуса из Санкт-Петербурга

В МУП «УРТ» начали поступать бывшие в эксплуатации троллейбусы из Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Всего в 2023 году в Рязань привезут 23 капитально отремонтированных троллейбуса. После этого предприятие снимет с маршрутов старый транспорт, выработавший ресурс.

Отметим, что в 2022 году Рязань получила десять троллейбусов из Санкт-Петербурга. Также в прошлом году для города закупили 20 новых троллейбусов «Адмирал» и МАЗ.

Мэрия обращает внимание на то, что УРТ набирает учеников водителей троллейбусов. Обучение проходит на базе предприятия в течение полугода с ежемесячной выплатой стипендий 20 тысяч рублей. Кроме этого ведется набор слесарей по ремонту автобусов и троллейбусов, кондукторов и других специалистов. Подробнее о вакансиях можно узнать по телефону 95-23-81.