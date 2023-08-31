В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на лечение детей

В России предложили разрешить тратить маткапитал на лечение детей, у которых серьезные проблемы со здоровьем.

В России предложили разрешить тратить маткапитал на лечение детей, у которых серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яну Лантратову.

«В мой адрес поступают обращения граждан с предложениями о возможности использования средств маткапитала на лечение ребенка. Как отмечают заявители, зачастую родители сталкиваются с проблемами, связанными с необходимостью проведения дорогостоящей хирургической операции либо лечения новорожденного ребенка при наличии соответствующих медицинских показаний», — приводит газета слова Лантратовой.

Отмечается, что зачастую родители из-за нехватки средств вынуждены осуществлять сбор денег, размещая объявления и видеоролики на телевидении, в СМИ и соцсетях.

«Кроме того, необходимо дополнить, что, согласно имеющейся статистике, 20,7%, или 0,55 трлн рублей, из полученных средств маткапитала не используются целевым образом, что порождает дополнительные затраты на их индексацию. В частности, по итогам 2022 года на индексацию этих сумм было потрачено порядка 96,2 млрд рублей. Таким образом, подтверждается тезис о том, что существующие возможности для распоряжения маткапиталом являются недостаточными для того, чтобы расходовать данные средства в полном объеме», — рассказала депутат.

Лантратова также отметила, что сейчас в 77 субъектах уже действует система выплат на лечение в рамках региональных программ маткапитала.