ЛДПР вызвала «Единую Россию» на дебаты в преддверии выборов в Гордуму

Представитель партии ЛДПР, депутат Рязанской областной Думы Максим Мустафин вызвал на дебаты кандидатов в депутаты Рязанской гордумы от партии «Единая Россия». Об этом парламентарий сообщил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». «Выборы — это конкуренция программ и достижений, которые избиратель может сравнить на дебатах. Но избирательная кампания подходит к концу, а никаких дебатов нет и не планируется. Именно „Единая Россия“ сделала так, чтобы ей не задавали вопросов. „Единая Россия“, имея большинство везде, от сельсоветов до Госдумы, не готова отвечать ни за свои слова, ни за свои дела. Мы в ЛДПР не боимся. Потому что мы уверены в своей правоте. Я вызываю на дебаты „Единую Россию“. Дайте любого вашего представителя из числа кандидатов. Считаю, что эти дебаты должны быть организованы таким образом, чтобы любой житель Рязани мог задать вопрос каждой из сторон», — заявил Мустафин.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России».