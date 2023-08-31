Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 31
25°
Птн, 01
26°
Сбт, 02
25°
ЦБ USD 96.33 0.4 01/09
ЦБ EUR 104.94 0.49 01/09
Нал. USD 94.4 / 97.3 31/08 18:07
Нал. EUR 102 / 104.46 31/08 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
2 часа назад
160
Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
5 часов назад
402
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
Вчера 11:35
4 099
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
19 001
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
ЛДПР вызвала «Единую Россию» на дебаты в преддверии выборов в Гордуму

Представитель партии ЛДПР, депутат Рязанской областной Думы Максим Мустафин вызвал на дебаты кандидатов в депутаты Рязанской гордумы от партии «Единая Россия». Об этом парламентарий сообщил у себя на странице в соцсети «ВКонтакте». «Выборы — это конкуренция программ и достижений, которые избиратель может сравнить на дебатах. Но избирательная кампания подходит к концу, а никаких дебатов нет и не планируется. Именно „Единая Россия“ сделала так, чтобы ей не задавали вопросов. „Единая Россия“, имея большинство везде, от сельсоветов до Госдумы, не готова отвечать ни за свои слова, ни за свои дела. Мы в ЛДПР не боимся. Потому что мы уверены в своей правоте. Я вызываю на дебаты „Единую Россию“. Дайте любого вашего представителя из числа кандидатов. Считаю, что эти дебаты должны быть организованы таким образом, чтобы любой житель Рязани мог задать вопрос каждой из сторон», — заявил Мустафин.

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России».