Над Брянском сбили три беспилотника самолетного типа

Над Брянском сбили три беспилотника самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Информация о летательных объектах поступила в четверг, 31 августа, на пульт дежурного ЦОВ. Для проверки сообщений подняли подразделения Росгвардии и УМВД.

Устройства сбили при помощи антидронового ружья и специального карабина. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Брянской области разгромили группу украинских диверсантов.