А что в кино? «Чижик-Пыжик возвращается», «Панда из космоса» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.