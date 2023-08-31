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Сильная команда «Единой России» на выборах в Рязанскую гордуму
Вчера 18:48
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Скромное обаяние мандата. Почему рязанцы рвутся в депутаты гордумы
Меньше, чем через две недели состоятся выборы депутатов...
Вчера 14:57
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Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
30 августа 2023 11:35
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Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
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А что в кино? «Чижик-Пыжик возвращается», «Панда из космоса» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На экраны выходит российский приключенческий детектив для детей «Чижик-Пыжик возвращается». Одноклассники Дана и Лева на экскурсии в Санкт-Петербурге становятся свидетелями кражи памятника знаменитой птичке. Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, родителей и полицейских.

Следующая новинка — китайская семейная комедия «Панда из космоса». В семье отца и сына, которые плохо ладят между собой, появляется пришелец в образе плюшевой панды. Родственники находят общий язык, но выясняется, что за инопланетянином открыли охоту злодеи.

Еще одна картина про инопланетян — комедийная фантастика из США «Джулс». Жизнь маленького городка переворачивается с ног на голову, когда инопланетный корабль терпит крушение на заднем дворе одного из жителей.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».