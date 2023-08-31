А что в кино? «Чижик-Пыжик возвращается», «Панда из космоса» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
На экраны выходит российский приключенческий детектив для детей «Чижик-Пыжик возвращается». Одноклассники Дана и Лева на экскурсии в Санкт-Петербурге становятся свидетелями кражи памятника знаменитой птичке. Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, родителей и полицейских.
Следующая новинка — китайская семейная комедия «Панда из космоса». В семье отца и сына, которые плохо ладят между собой, появляется пришелец в образе плюшевой панды. Родственники находят общий язык, но выясняется, что за инопланетянином открыли охоту злодеи.
Еще одна картина про инопланетян — комедийная фантастика из США «Джулс». Жизнь маленького городка переворачивается с ног на голову, когда инопланетный корабль терпит крушение на заднем дворе одного из жителей.
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».