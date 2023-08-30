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Жители Рязани назвали сумму, которой должен соответствовать МРОТ в 2023 году
Ранее Минтруд заявил об увеличение МРОТ на 18,5%. С 1 января 2024 года он составит 19242 рублей.

Рязанцы рассказали, что минимальный размер оплаты труда должен составлять не менее 38 тысяч рублей. Об этом сообщается в исследовании SuperJob. Отмечается, что в ноябре 2022 года жители областного центра называли 35900 рублей, желанной суммой МРОТ.

Самые высокие запросы у москвичей — 44200 рублей, на втором месте — Владивосток (43 900 руб). Тройку замыкает Хабаровск с суммой 42400 рублей. В конце рейтинга расположились Киров, Ульяновск и Пенза. Там люди называли самые низкие суммы: 36200, 36100 и 34500 соответственно.

Опрос проводили в городах России с численностью более 500 тысяч человек. Все респонденты старше 18 лет.

Напомним, ранее Минтруд заявил об увеличение МРОТ на 18,5%. С 1 января 2024 года он составит 19242 рубля.