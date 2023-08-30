Встреча Зеленского с Байденом закончилась скандалом

Встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая проходила 1 сентября 2022 года, закончилась скандалом. Об этом сообщает « Российская газета » со ссылкой на The Guardian.

Журналисты пишут, что американский президент ожидал благодарности за помощь ВСУ, но вместо этого услышал длинный список требований. В частности, его возмутили настойчивые просьбы о присоединении Украины в НАТО.

По словам журналистов, Байден «умерил пыл молодого человека» и указал ему, что среди членов НАТО нет согласия о приеме Украины в блок. Зеленский в ответ якобы начал говорить о том, что североатлантический альянс — это пережиток прошлого, его значимость сокращается, а Германия и Франция скоро выйдут из него.

«Это был абсурдный анализ и вопиющее противоречие. И это вывело Байдена из себя», — утверждают иностранные журналисты.