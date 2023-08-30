Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
23°
Чтв, 31
25°
Птн, 01
28°
ЦБ USD 95.93 0.22 31/08
ЦБ EUR 104.45 0.97 31/08
Нал. USD 94.36 / 97.3 30/08 14:50
Нал. EUR 102.55 / 104.7 30/08 16:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Семья из Рязанской области четыре года пытается доказать свою невиновн...
Четыре года назад, 22 июня 2019 года, на трассе в Пронс...
5 часов назад
944
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
18 112
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
22 августа 11:01
7 628
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
21 августа 12:25
6 151
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Встреча Зеленского с Байденом закончилась скандалом

Встреча президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена, которая проходила 1 сентября 2022 года, закончилась скандалом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на The Guardian.

Журналисты пишут, что американский президент ожидал благодарности за помощь ВСУ, но вместо этого услышал длинный список требований. В частности, его возмутили настойчивые просьбы о присоединении Украины в НАТО.

По словам журналистов, Байден «умерил пыл молодого человека» и указал ему, что среди членов НАТО нет согласия о приеме Украины в блок. Зеленский в ответ якобы начал говорить о том, что североатлантический альянс — это пережиток прошлого, его значимость сокращается, а Германия и Франция скоро выйдут из него.

«Это был абсурдный анализ и вопиющее противоречие. И это вывело Байдена из себя», — утверждают иностранные журналисты.