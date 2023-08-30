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Двух жителей Рязанской области осудят за кражу из магазина

Двух жителей Ряжского района осудят за кражу из магазина. Об этом сообщило региональное управление следкома.

Следователи установили, что 13 апреля 2023 года молодой человек 2006 года рождения и его знакомый 1991 года рождения попытались вынести из магазина продукцию, спрятав краденное в одежду. Работник увидел это и пытался остановить преступников, но им удалось скрыться. Похищенным они распорядились по-своему.

Их обвиняют в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Следователи собрали достаточную доказательственную базу, дело передано в суд.