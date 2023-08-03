В Ряжске пропал 71-летний Сергей Бондаренко
В Ряжске 2 августа пропал 71-летний Сергей Васильевич Бондаренко. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».
Рост мужчины — 170 сантиметров. Телосложение — нормальное. Лысый.
2 августа он был одет в синюю футболку, серые штаны, черные тапки и черные носки.
Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кому известно местонахождение пропавшего, поисковики просят сообщать по следующим померам:
- +7 (920) 980-21-71;
- 51-21-71;
- 112.