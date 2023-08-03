В Ряжске пропал 71-летний Сергей Бондаренко

В Ряжске 2 августа пропал 71-летний Сергей Васильевич Бондаренко. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Мещера».

Рост мужчины — 170 сантиметров. Телосложение — нормальное. Лысый.

2 августа он был одет в синюю футболку, серые штаны, черные тапки и черные носки.

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, поисковики просят сообщать по следующим померам: