В Рязанской области арестовали трех человек, подозреваемых в убийстве знакомого

В Рязанской области арестовали трех человек, подозреваемых в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

30 июля 2023 года в лесу рядом с Касимовым местные жители нашли труп. Погибшим оказался 38-летний уроженец Шиловского района.

Следователи выяснили, что к смерти причастны три человека: мужчины в возрасте 40 лет и 31 года, а также 34-летняя женщина. С ними погибший накануне выписал в своей съемной квартире.

Отмечается, что в компании дважды возникали конфликты. Первый раз потерпевшего избили мужчины. Во второй раз — женщина ударила его ножом в шею не менее семи раз. Потерпевший скончался от кровопотери, после чего группа людей спрятала тело в лесу недалеко от дома.

В ближайшее время мужчинам предъявят обвинение за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), а женщине — за убийство (часть 1 статьи 105 УК РФ).