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В ДНР назвали причину замедления контрнаступления Украины
Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что контрнаступление украинской армии замедлилось из-за больших потерь ВСУ. Об этом сообщило РИА Новости.

«Но на данный момент само так называемое контрнаступление ВСУ — оно несколько замедлилось и стало менее интенсивным, чем раньше. Скорее всего, это связано с большими потерями, которые противник понес именно в живой силе и технике», — цитирует РИА Новости Гагина.

По его словам, армия Украины продолжает атаковать малыми группами при поддержке бронетехники.

Гагин отметил, что в целом значимых событий на линии соприкосновения не происходит.