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Предприятие «Рязанский свинокомплекс» пополнило федеральную базу лучших практик компаний-участников национального проекта «Производительность труда»

Предприятие «Рязанский свинокомплекс» пополнило федеральную базу лучших практик компаний-участников национального проекта «Производительность труда».

Предприятие одним из первых рязанских сельхозпредприятий вступило в нацпроект. Целью стало увеличение эффективности производства. Оптимизировать процессы сотрудникам помогли эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса.

По итогам активной фазы выработка одного оператора увеличилась на 10%, время протекания производственного процесса было сокращено на 11%, а сохранность поголовья повысилась на 7,5%.

Также благодаря рационализаторским решениям, которые внесли отдельные сотрудники, например, старший инженер Александр Веселов, удалось снизить себестоимость отдельных расходных материалов в 4 раза.

«Это уже не первая практика рязанского предприятия, вошедшая в базу Федерального центра компетенций. Мы рады, что опыт наших компаний по повышению производительности труда востребован и будет служить примером для других предприятий отрасли, тем более, в сфере пищевой продукции. Мясная промышленность в России является крупным сектором продовольственного рынка. Это связано и с растущими темпами производства, и со спросом на мясную продукцию у россиян. В ближайшее время отрасль не только будет обеспечивать растущие внутренние потребности населения страны, но и перейдет к активному наращиванию экспортного потенциала», — отметил директор Агентства развития бизнеса Рязанской области Александр Уланов.

Напомним, «База знаний» Федерального центра компетенций создана в рамках национального проекта «Производительность труда». В ней собрали лучшие практики по внедрению инструментов повышения производительности на предприятиях в различных отраслях. Все типовые решения служат примером для тиражирования на других производствах.