Правительство поддержало поправки об уголовном наказании для уклонистов во время мобилизации

Правительство поддержало поправки об уголовном наказании для уклонистов во время мобилизации. Об этом сообщили «Ведомости» в своем Telegram-канале.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы», — рассказал изданию источник.

Отмечается, что автор поправок Андрей Картаполов предложил для этого дополнить ст. 328 УК («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») частью третьей. Уточняется, что эта инициатива возражений не вызывает.

С этой идеей Картаполов и глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев выступили еще осенью 2022 года: предлагалось ввести штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас в УК есть только ответственность за уклонение от срочной службы.

По словам издания, в начале ноября парламентарии заявляли, что инициатива рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации, но после ее завершения соответствующие поправки утратили свою актуальность.