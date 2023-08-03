Правительство поддержало поправки об уголовном наказании для уклонистов во время мобилизации. Об этом
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект об уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации или в военное время при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы», — рассказал изданию источник.
Отмечается, что автор поправок Андрей Картаполов предложил для этого дополнить ст. 328 УК («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») частью третьей. Уточняется, что эта инициатива возражений не вызывает.
С этой идеей Картаполов и глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев выступили еще осенью 2022 года: предлагалось ввести штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас в УК есть только ответственность за уклонение от срочной службы.
По словам издания, в начале ноября парламентарии заявляли, что инициатива рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации, но после ее завершения соответствующие поправки утратили свою актуальность.