Полиция разыскивает очевидцев массового ДТП в Спасском районе

Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП в Спасском районе 2 декабря 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась примерно в 17:30 на 39-м километре дороги «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» 44-летняя рязанка за рулем Mitsubishi Pajero Sport II, по предварительной информации, столкнулась по касательной с грузовиком Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

После удара Volkswagen врезался в Kia Ceed под управлением 34-летнего рязанца и с авто Toyota Camry, за рулем которого находился 31-летний житель села Ижевское.

В результате аварии водитель и 30-летняя пассажирка Toyota получили травмы. Их госпитализировали.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацию по этому ДТП, сообщить по одному из способов связи: