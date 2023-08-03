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Полиция разыскивает очевидцев массового ДТП в Спасском районе

Рязанская полиция ищет очевидцев ДТП в Спасском районе 2 декабря 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась примерно в 17:30 на 39-м километре дороги «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш» 44-летняя рязанка за рулем Mitsubishi Pajero Sport II, по предварительной информации, столкнулась по касательной с грузовиком Volkswagen Transporter, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

После удара Volkswagen врезался в Kia Ceed под управлением 34-летнего рязанца и с авто Toyota Camry, за рулем которого находился 31-летний житель села Ижевское.

В результате аварии водитель и 30-летняя пассажирка Toyota получили травмы. Их госпитализировали.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацию по этому ДТП, сообщить по одному из способов связи:

  • по телефону: (4912) 44-46-08;
  • по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.