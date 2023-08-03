Песков: Россия сделала все, чтобы не допустить войны
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сделала все, чтобы не допустить войны и выйти на мирное урегулирование этой проблемы. Об этом 3 августа пишет «Коммерсант».
Он отмечает, что Россия сделала все, чтобы отстоять права жителей Донбасса и не допустить войны после госпереворота на территории Украины.
Песков заявил, что очень сложные переговоры закончились Минскими соглашениями, выполнение которых позволило бы «избежать войны».