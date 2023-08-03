А что в кино? «Баба Яга спасает мир», «Криминальный город: Разборки в Пусане» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.