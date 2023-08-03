А что в кино? «Баба Яга спасает мир», «Криминальный город: Разборки в Пусане» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Комедийное семейное фэнтези из России от режиссера Карена Захарова «Баба-яга спасает мир». Мальчик Сеня попадает в сказочный лес, который скрыт от людей мощным заклятием Бабы Яги. Оно должно защищать людей от дремлющих в лесу темных сил. Когда заклятие перестает действовать, Яга отправляется в современный город на поиски оружия волшебников — дивноцвета, где ее ожидает множество приключений. В роля — Глафира Тарханова, Людмила Артемьева, Олеся Железняк, Григорий Сиятвинда, Марат Башаров и другие.
«Криминальный город: Разборки в Пусане» — боевик из Южной Кореи от режиссера Ли Сан-ена. Это продолжение фильмов «Криминальный город» (2017 год) и «Криминальный город 2» (2022 год). Полицейский и его команда расследуют убийство, связанное с распространением нового синтетического наркотика. Из Японии прибывает бригада свирепых якудза, которая сама хочет захватить наркотики и расправиться со всеми, кто встанет у нее на пути. Ситуация вот-вот выйдет из-под контроля.
Фильм ужасов совместного производства США и Великобритании «Корабль призраков». Действие фильма происходит на знаменитом трансатлантическом лайнере «Королева Мэри». События 1938 года таинственным образом переплетаются с судьбой семьи, поднявшейся на борт в наши дни. Теперь, чтобы спасти своего ребенка, паре родителей придется познать настоящий ужас и лицом к лицу столкнуться с призраками проклятого корабля.
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