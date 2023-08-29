В Брянской области при обстреле погиб ребенок
В Брянской области при обстреле погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
ВСУ обстреляли из РСЗО поселок Климово. По предварительной информации, есть погибшие, в том числе один ребенок. Пострадали пять мирных жителей, в том числе дети.
«Повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение», — заявил Богомаз.
По его словам, на месте работают оперативные и экстренные службы. Пострадавшим оказывают медпомощь.