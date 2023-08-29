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Гурулев назвал идеальное место для применения тактического ядерного оружия

Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал идеальное место для применения тактического ядерного оружия. Об этом парламентарий сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live».

По его словам, таковым является село Работино Запорожской области.

«Они там все в кучу собрались. Идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше даже теми силами, которые есть, мы будем в состоянии пройти вперед, освободив Запорожскую и даже Днепропетровскую область. И создать угрозу группировке, которая воюет в Донецкой области. Если брать еще с Купянском, то фактически это блок», — сообщил Гурулев.

Ранее политик являлся бывшим заместителем командующего войсками Южного военного округа.