Гурулев назвал идеальное место для применения тактического ядерного оружия
Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал идеальное место для применения тактического ядерного оружия. Об этом парламентарий сообщил в эфире телеканала «Соловьев Live».
По его словам, таковым является село Работино Запорожской области.
«Они там все в кучу собрались. Идеальное просто. И на этом наступательная группировка накрылась медным тазом. Дальше даже теми силами, которые есть, мы будем в состоянии пройти вперед, освободив Запорожскую и даже Днепропетровскую область. И создать угрозу группировке, которая воюет в Донецкой области. Если брать еще с Купянском, то фактически это блок», — сообщил Гурулев.
Ранее политик являлся бывшим заместителем командующего войсками Южного военного округа.