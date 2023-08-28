Ново-Рязанская ТЭЦ сделала подарок рязанцам ко Дню города

В сквере около Городских рядов по улице Краснорядской установили два аттракциона — качели, приобретенные на средства Ново-Рязанской ТЭЦ. Открытие качелей состоялось в субботу, 26 августа, во время празднования Дня города.

Качели предназначены как для детей, так и для взрослых. Установка конструкций стала подарком горожанам от Ново-Рязанской ТЭЦ — станции, обеспечивающей теплом две трети рязанских жителей.

На открытии побывали и.о. главы администрации Рязани Виталий Артемов и директор Рязанского филиала Ново-Рязанской ТЭЦ Михаил Иванчиков. Перерезать ленточку взрослым помогали дети, которым достались на память сувениры. Прозвучала песня «Крылатые качели», исполненная артистами детского театра «Созвездие добра».

«Концепция благоустройства площади Ленина, в рамках которой все это делается, нацелена на отдых горожан. Все, что вы увидели, тщательно согласовывалось, и мы пришли вместе с Ново-Рязанской ТЭЦ и приглашенными архитекторами к согласию. Я хотел бы сказать большое спасибо руководству ТЭЦ. Это первый в Рязани пример взаимодействия администрации города, областного правительства и бизнеса», — отметил Виталий Артемов.

«Концепция благоустройства сквера около Городских рядов на улице Краснорядской была принята еще два года назад. Немного изменившись, она приняла этот вид. К разработке привлекались как рязанские, так и столичные архитекторы. Площадь Ленина стала зоной отдыха. Надеюсь, что возведенные качели принесут массу положительных эмоций рязанцам и гостям города», — рассказал Михаил Иванчиков.

Реконструкция сквера перед Городскими рядами на улице Краснорядской еще не завершилась. Пока закончен только первый ее этап. В части сквера, которая обращена к улице Маяковского, появилась сцена и комфортные места для зрителей, расположенные амфитеатром. Ближе к центральной части сквера обустроена детская площадка с малыми деревянными качелями. Проведено озеленение и установлены шезлонги. Впереди второй этап благоустройства сквера в ходе реализации которого, в частности, планируется обустроить фонтан. Немалый вклад в решение организационных вопросов по благоустройству сквера внесла заместитель генерального директора ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Елизавета Шестакова.

Ново-Рязанская ТЭЦ старается поддерживать социально значимые и культурные городские проекты. В 2023 году станция выступила генеральным спонсором праздничного общегородского салюта ко Дню Победы, а ранее профинансировала разработку проектной документации по реставрации исторического здания «Дома Хвощинских» на улице Семинарской.