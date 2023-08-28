Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
19°
Втр, 29
15°
Срд, 30
22°
ЦБ USD 95.47 0.76 29/08
ЦБ EUR 103.24 0.98 29/08
Нал. USD 93.3 / 96.8 28/08 18:07
Нал. EUR 100.55 / 102.76 28/08 18:07
Новости
Итоги года New
Публикации
Погосты по ГОСТам. Почему в Рязани срочно нужно построить два новых кл...
В ближайший год на территории областного центра появятс...
23 августа 17:16
16 519
Новый прокурор области о деле Грекова, отставках в правительстве и сам...
В интервью РЗН. инфо Дмитрий Коданёв поделился впечатле...
22 августа 11:01
6 362
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
21 августа 12:25
4 988
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
9 098
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Медицинский вуз Рязани перевел цифровые ресурсы в облако МТС
Сайт ведущего медицинского вуза Рязани теперь будет работать вне зависимости от DDoS-атак или каких-либо других воздействий. Вуз перевел перевел свою официальную интернет-площадку в облачное хранилище МТС. В результате приемная кампания прошла без сбоев, абитуриенты смогли найти себя в списках и приказах о зачислении."Облака" расширили возможности «Личного кабинета» студента, ресурсов для преподавателей, а также хранения онлайн-библиотеки.Кроме того, теперь вуз экономит на закупке дополнительного «железа» для серверов.

МТС, цифровая экосистема, сообщает о подключении медицинского вуза Рязани к облачной платформе МТС. Университет провел приемную кампанию с использованием виртуального пространства CloudMTS, что позволило избежать DDoS-атак и обеспечить круглосуточный доступ к информации, онлайн-сервисам из любой точки России.

МТС предоставила вузу необходимый объем виртуальных ресурсов для размещения сервисов с функцией защиты от DDoS-атак с возможностью его быстрого масштабирования. Во время приемной кампании 2023 года приняли более 9700 заявлений от абитуриентов, которые приемная комиссия вместе с итогами ЕГЭ и другими документами смогла оперативно зарегистрировать, обработать и загрузить рейтинговые списки на официальный сайт. Благодаря переводу сайта и другой цифровой инфраструктуры вуза в облачное хранилище МТС, абитуриенты из разных регионов страны смогли в любое время суток просматривать приказы о зачислении и рейтинговые списки в режиме реального времени.

«Перед нами, как инфраструктурным партнером, стояла задача обеспечить выполнение требований федерального законодательства по бесперебойному доступу абитуриентов к ресурсам официального сайта в период приемной кампании и приказам о зачислении. По итогам почти трех месяцев работы приемной комиссии наше облако доказало свою стопроцентную эффективность и надежность. Облако CloudMTS позволило защитить цифровые ресурсы вуза от DDoS-атак, которые еще полгода назад носили массовый характер. Также благодаря переводу в облачное хранилище электронных ресурсов вуз получил возможность значительно снизить издержки на закупку и обслуживание серверов и другого оборудования», — рассказал директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

В новом учебном году сайт вуза с увеличенным виртуальным хранилищем МТС обеспечит студентам безопасный доступ в «личный кабинет», где в любое удобное время можно просмотреть журнал успеваемости, домашние задания, текущие проекты. На сайте оформляют заявки на получение различных справок, прохождение стажировок и практики, подключение к вузовскому интернету, электронной библиотеке учебных пособий.

Преподаватели теперь также могут оперативно вносить в общую электронную базу данные о выполнении учебного плана, давать задания и загружать видеокурсы для дистанционного обучения и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала из любой точки страны.

Об облачной экосистеме МТС

Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. Облачный провайдер CloudMTS предоставляет сервисы для обеспечения информационной безопасности, включая межсетевые экраны, защиту от DDoS-атак, услуги собственного Центра мониторинга информационной безопасности SOC МТС, защиту веб-приложений WAF Premium, антивирусную защиту виртуальных машин и другие востребованные облачные продукты и решения.

Фото: rzgmu.ru