«Китайский квартал» в Рязани посетили более двух тысяч человек

В День города Рязани, 25 августа, на Лыбедском бульваре организовали «китайский квартал», через который прошли более двух тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автоимпорт».

Китайский автогородок, созданный группой компаний «Автоимпорт», на протяжении всего дня помогал рязанцам и гостям города погрузиться в азиатский колорит. Китайские фонарики, гирлянды и зонтики, красные ленты и традиционные веера заполнили бульвар, создавая атмосферу уютного китайского квартала.

Для посетителей организовали китайские шашки, уроки каллиграфии на бумаге и асфальте, тематические аквагрим и фотозону. Также была развернута чайная церемония и приготовлено сочное барбекю шаокао от поваров ресторана «Китайка».

Кроме этого, на мероприятии выступил Китайский театр с танцами Льва и Дракона в красочных костюмах. Музыкальное сопровождение было от Московского коллектива Dudki Band.

Гвоздем программы стали 15 моделей автомобилей десяти китайских брендов, представленных в ассортименте ГК «Автоимпорт»: GEELY, HAVAL, KAIYI, OMODA, CHERY, JETOUR, LIVAN, JAC, EXEED, CHANGAN.

Отметим, что «Китайский автогородок» — одна из площадок фестиваля «Подбелка-2023».