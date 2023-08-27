В Свердловской области после падения с крыши поезда погиб 10-летний зацепер

В Каменске-Уральском скончался 10-летний мальчик. По предварительной информации, в поселке имени Чкалова он ушел гулять, запрыгнул на вагон промышленного поезда и сорвался, сообщает «КП-Екатеринбург».

В Каменске-Уральском скончался 10-летний мальчик. По предварительной информации, в поселке имени Чкалова он ушел гулять, запрыгнул на вагон промышленного поезда и сорвался, сообщает «КП-Екатеринбург».

По словам отца мальчика, несчастный случай произошел днем 24 августа. Спустя сутки ребенок скончался в отделении реанимации местной больницы. Мальчик умер от кровоизлияния в мозг и проблем с легкими.

Мужчина добавил, что его жена сейчас на восьмом месяце беременности и лежит на сохранении, трагедия произошла, когда он был на работе.

«Раньше он по поездам не прыгал никогда. Упал, ударился головой об рельс», — рассказал изданию отец мальчика.