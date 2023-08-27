В Рязанской области 28 августа ожидается до +22 градусов
Ветер северный, 3-8 м/с. На территории региона местами сохраняется высокая пожарная опасность.
В Рязанской области в понедельник, 28 августа, температура воздуха ночью составит +6, +11 градусов, днем +17, +22 градуса. Прогноз погоды опубликован на
Прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман.
Ветер северный, 3-8 м/с. На территории региона местами сохраняется высокая пожарная опасность.