В Орловской области упал беспилотник со взрывчаткой
Беспилотник упал в поле в Орловской области вечером в субботу, 26 августа. Опасности для жителей региона нет.
Беспилотник упал в поле в Орловской области вечером в субботу, 26 августа. Опасности для жителей региона нет, сообщил
«Вчера вечером в поле недалеко от деревни Маслово Сосковского района Орловской области обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат, который обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы. Место падения оперативно оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий», — написал Клычков.
По данным Shot, беспилотник кустарного производства был со взрывчаткой.