В Москве в доме кинопродюсера Палагаева застрелили мужчину
В столице в результате перестрелки в доме кинопродюсера Гранта Палагаева погиб мужчина. Возбуждено уголовное дело.
В столице в результате перестрелки в доме кинопродюсера Гранта Палагаева погиб мужчина. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Москве.
По версии следствия, тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в доме СНТ «Тихая дубрава». Следователи работают на месте преступления и опрашивают свидетелей.
По предварительным данным, сам продюсер также получил ранение, но отказался от госпитализации, сообщает
Палагаев работал над картинами «Тайный город» с Павлом Прилучным, «Соловей-Разбойник» с Иваном Охлобыстиным, как актер сам играл в нескольких лентах: «Понаехали», «Невидимки», «Дело Батагами».