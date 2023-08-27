В Ленобласти отец насмерть придавил во сне младенца
Установлено, что 28-летний отец с сыном спали в одной кровати. Смерть наступила в результате удушения.
В деревне Малое Карлино под Санкт-Петербургом мужчина придавил насмерть своего трехмесячного ребенка. Сообщение об инциденте поступило через службу «112» в субботу, 26 августа, сообщает
Прибывший на место наряд обнаружил в частном двухэтажном доме тело младенца без внешних признаков насильственной смерти.
Установлено, что 28-летний отец с сыном спали в одной кровати. Смерть наступила в результате удушения. Предположительно, мужчина во сне придавил мальчика. Семья полная, на учете не состоит.
Тело направили в морг для установления причины смерти. Проводится проверка.