В Краснодарском крае на пляже мужчина изрезал женщину ножом
В поселке Сосновый Туапсинского района на пляже днем мужчина напал с ножом на отдыхающую женщину. Он нанес ей 15 ножевых ранений.
В поселке Сосновый Туапсинского района на пляже днем мужчина напал с ножом на отдыхающую женщину. Он нанес ей 15 ножевых ранений на почве ревности. Видео обликовано в телеграм-канале Baza.
Нападение произошло на пляже пансионата МВД. По данным канала, 25-летний бывший спасатель этого пляжа напал на 35-летнюю знакомую.
Пострадавшая выжила, но находится в тяжелом состоянии. Мужчина пытался сбежать, но его задержали росгвардейцы.
Выясняются подробности преступления.