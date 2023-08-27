Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего мужчины
В Щелково Московской области пропал 33-летний Артем Назаров. Он может находиться в Рязанской области, сообщают волонтеры «ЛизаАлерт».
В Щелково Московской области пропал 33-летний Артем Назаров. Он может находиться в Рязанской области, сообщают волонтеры
С 24 августа местонахождение мужчины неизвестно.
Приметы: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.
Одежда: черно-красная куртка, белая рубашка в синюю клетку, белые брюки, черные ботинки.
Пропавший нуждается в медицинской помощи. Информацию о нем просят сообщать по телефонам: