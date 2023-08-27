Под Рязанью в подвале дома обнаружили костные останки
Под Рязанью во время проведения работ в подвале частного дома нашли костные станки. Об этом сообщает «МК в Рязани».
Под Рязанью во время проведения работ в подвале частного дома нашли костные станки. Об этом сообщает
Жители села Высокое Рязанского района в воскресенье, 27 августа, во время проведения работ в погребе своего дома откопали кости.
Организована доследственная проверка. Останки изъяли и направили на экспертизу, сообщили в СК.
Предположительно, останки принадлежат животному.