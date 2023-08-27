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На концерт «Арии» в Зеленом театре пришли более 3 тысяч рязанцев
В Рязани в субботу, 26 августа, в Зеленом театре ЦПКиО выступила группа «Ария». Концерт был приурочен к Дню города. Мнения посетивших концерт горожан разделились.

В Рязани в субботу, 26 августа, в Зеленом театре ЦПКиО выступила группа «Ария». Концерт был приурочен к Дню города.

По подсчетам организаторов, послушать музыкантов собрались более 3 тысяч человек.

«Такого количества зрителей в нашем парке не было еще никогда! Сам Зеленый театр забит под горлышко. А на фото — фан-зона с большим экраном на площади Зеленого театра. Она полностью заполнена! От края до края и по всей ширине…» — сообщается в группе ЦПКиО «ВКонтакте».

В комментариях мнения посетивших мероприятие разделились. Некоторые считают, что площадка слишком мала и не предназначена для концертов артистов такого уровня. Другие написали, что пришли заранее и смогли попасть на концерт группы.

«Это кто же придумал проводить такой концерт на такой маленькой площадке? В толпе стоять, чтобы смотреть концерт по экрану? Я могу и дома по ТВ посмотреть. Немного постояли, посмотрели сбоку, ничего не увидели и ушли», — написал один из зрителей.

«Пришла в 20:00, прошла спокойно к сцене, никакой давки, кто хотел, шел к сцене, кто нет, стояли подальше», — отметила другая горожанка.

Выступлением «Арии» в основном зрители остались довольны, но некоторые отметили, что звук был не очень хорошим и вокал пропадал.