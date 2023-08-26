В Рязани возле торговых рядов открыли панорамные качели
В рамках второго этапа благоустройства сквера на Краснорядской планируется отремонтировать фонтан, установить ограждения у сцены и амфитеатра, оборудовать детскую игровую зону.
В Рязани на улице Краснорядской возле торговых рядов установили качели. Два аттракциона изготовили за счет средств Ново-Рязанской ТЭЦ и подарили городу в рамках реализации проектов по благоустройству исторического центра Рязани, сообщает пресс-служба мэрии.
На церемонии открытия качелей и. о. главы администрации города Виталий Артемов подчеркнул, что торговые ряды меняют вывески в соответствии с внедрением туристического кода.
В рамках второго этапа благоустройства сквера на Краснорядской планируется отремонтировать фонтан, установить ограждения у сцены и амфитеатра, оборудовать детскую игровую зону с покрытием из каучуковой и резиновой крошки.