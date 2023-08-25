Умер 36-летний американский рестлер Брэй Уайатт
Скончался американский рестлер, суперзвезда WWE Брэй Уайатт (Виндхэм Ротонда), сообщается на сайте pwnews.net.
Fightful Select пояснили, что в этом году Брэй болел коронавирусом, который усугубил имеющиеся проблемы с сердцем. За последнее время был достигнут большой прогресс в выздоровлении. Появилась возможность возвратиться на ринг, однако 24 августа у мужчины случился сердечный приступ, от которого он и скончался.
Отмечается, что Уайатта признают одним из самых интересных персонажей WWE. Тажке он известен под прозвищем Изверг.