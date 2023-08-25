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Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 26-27 августа
В Рязани состоится празднование Дня города. 928 гоодовщину со дня основания отметят во всех районах торжественными, спортивными и развлекательными мероприятиями.

В эти выходные в Рязани состоится празднование Дня города. 928 годовщину со дня основания отметят во всех районах торжественными, спортивными и развлекательными мероприятиями.

26 августа в течение дня пройдут: спортивный марафон в Лесопарке, детский день города «Азбука Рязани», праздничные и развлекательные программы в районах, музыкальный фестиваль «Движение», хэдлайнером которого станет группа «Ария». 27 августа жители и гости города смогут принять участие в Фестивале креативных индустрий, В завершении дня — праздничный концерт на площади Победы, где выступят солисты и коллективы региона и приглашенные звезды эстрады.

В центре Рязани пройдет спектакль-променад «Тайны города Р». Участники отправятся в путешествие по городу, познакомятся с его историей и ключевыми фигурами.

В арт-клубе «Площадка» выступит progressive metalcore группа из Санкт-Петербурга The Denied. Музыканты презентуют в Рязани новый альбом «Книга Мертвых».

В предстоящие выходные продолжит работу VI международный форум древних городов. Рязанцев ждут выставки, показ авторской коллекции одежды, международный фестиваля народных искусств, концерты, фестиваль лоскутной моды и другие мероприятия. А в «Фотодоме» проходит V фестиваль современного искусства «Параллели». В субботу, 26 августа, рязанцев ждет кинопоказ «Арво Пярт. И был вечер, и было утро».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».