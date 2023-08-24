Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Тверской области. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».
«Хочу выразить слова соболезнования семьям всех погибших… Первичные данные говорят, что там находились сотрудники компании „Вагнер“», — заявил президент на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным. По словам главы государства, «Вагнер» внес весомый вклад в борьбу с нацизмом на Украине.
Также Путин упомянул вероятно находившегося в самолете Евгения Пригожина. Президент назвал его «человеком сложной судьбы, но талантливым».