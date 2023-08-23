Опубликован рейтинг лучших школ Рязанской области
Опубликован топ-10 лучших школ Рязанской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.
В список вошли только школы Рязани. Места распределились следующим образом:
- Гимназия № 5 (Рязань);
- Школа № 3 «Центр развития образования»;
- Лицей № 4 (Рязань);
- Школа № 14 с углубленным изучением английского языка;
- Лицей № 52;
- Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов;
- Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И.П. Павлова;
- Школа № 39 «Центр физико-математического образования»;
- Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов;
- Школа № 7 «Русская классическая школа».
С рейтингом за 2020-2022 годы можно ознакомиться на нашей диаграмме.