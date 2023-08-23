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Опубликован рейтинг лучших школ Рязанской области

Опубликован топ-10 лучших школ Рязанской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

В список вошли только школы Рязани. Места распределились следующим образом:

  1. Гимназия № 5 (Рязань);
  2. Школа № 3 «Центр развития образования»;
  3. Лицей № 4 (Рязань);
  4. Школа № 14 с углубленным изучением английского языка;
  5. Лицей № 52;
  6. Школа № 55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов;
  7. Ордена «Знак Почета» гимназия № 2 имени И.П. Павлова;
  8. Школа № 39 «Центр физико-математического образования»;
  9. Школа № 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов;
  10. Школа № 7 «Русская классическая школа».

С рейтингом за 2020-2022 годы можно ознакомиться на нашей диаграмме.