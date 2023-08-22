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Офицер ВСУ заявил, что приход зимы серьезно осложнит ситуацию для Киева

Офицер ВСУ заявил, что приход зимы серьезно осложнит ситуацию для Киева. Об этом сообщает издание Le Temps со ссылкой на офицера украинского батальона.

По его словам, наступление зимы серьезно затруднит боевые действия для ВСУ.

«Грязь, затем снег и отсутствие растительности оставят нас на открытом пространстве, все остановится и замрет», — заявил он.

Офицер также отметил, что следующие несколько недель станут самыми жестокими и решающими для его людей.