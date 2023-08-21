Ангелина Стречина сыграла свадьбу с Ильей Малаковым под Рязанью
Актриса Ангелина Стречина вышла замуж за уроженца Рязанской области, актера Илью Малакова. Об этом сообщила «
Пара организовала торжество в русском народном стиле в загородном комплексе под Рязанью. Друзья артистов показали некоторые кадры с праздника.
«Я вышла замуж! Мы очень сильно устали, извините, расскажу все потом», — отметила невеста.
Стречина не афишировала личную жизнь, однако в 2022 году опубликовала в личном блоге фото с Ильей Малаковым и призналась ему в любви, а в декабре того же года сообщила о помолвке.
Ангелина Стречина известна по ролям в сериалах «Триггер», «Пищеблок», «Сестры». Уроженец Рязанской области Илья Малаков получил известность благодаря роли Евпатия Коловрата в фильме «Легенда о Коловрате».