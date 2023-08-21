Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 21
21°
Втр, 22
22°
Срд, 23
17°
ЦБ USD 93.4 -0.35 19/08
ЦБ EUR 101.48 -0.7 19/08
Нал. USD 91.5 / 94.6 21/08 14:00
Нал. EUR 99.01 / 93.8 21/08 11:32
Новости
Итоги года New
Публикации
«Китайцы» LIVAN, JETOUR, EXEED: от бюджетного кроссовера до внедорожни...
РЗН. инфо продолжает цикл обзоров китайских автомобилей...
1 час назад
243
Как в Рязани 25 лет назад встретили, а потом пережили обвал рубля
25 лет назад, в 1992 году, в России началось обвальное...
17 августа 14:06
4 789
OMODA, KAIYI, CHANGAN: эффектные новинки от китайских автопроизводител...
Обзор трех марок популярных китайских брендов.
10 августа 10:27
7 980
Неутешительный диагноз. Почему в Рязани хронически не хватает поликлин...
Во многих микрорайонах города спрос на медицинскую помо...
3 августа 15:35
12 061
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанский приборный завод представил продукцию на форуме «Армия-2023»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2023» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» на полигоне Алабино.

Продукция предприятия демонстрировалась в составе объединенной экспозиции АО «КРЭТ».

"Ежегодно завод участвует в форуме «Армия», — отметил технический директор АО «ГРПЗ» Геннадий Колодько. — Наряду с изделиями для авиации, вниманию посетителей были представлены образцы медицинских офтальмологических приборов торговой марки diathera: тонометр для измерения внутриглазного давления ТГДц-03 и магнитотерапевтический аппарат АМТО-02, а также электрозарядная станция «ФОРА АС-3″ на 22 кВт. Мы работаем над развитием и совершенствованием ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с меняющимися требованиями рынка. На предприятии проводится постоянная модернизация, направленная на унификацию применяемых комплектующих изделий и конструктивного исполнения, что позволяет повысить экономические и технические показатели, укрепить рыночные позиции. Наша продукция востребована в различных отраслях, пользуется спросом не только российских, но и потребителей ближнего зарубежья».

Международный военно-технический форум «Армия-2023» — одна из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетная платформа для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества. В нем приняли участие 85 иностранных государств, 1500 отечественных и зарубежных предприятий и организаций продемонстрировали 28,5 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Форум «Армия» проводится с 2015 года, его организатором выступает Министерство обороны РФ.