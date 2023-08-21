Рязанский приборный завод представил продукцию на форуме «Армия-2023»

Государственный Рязанский приборный завод (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) принял участие в работе Международного военно-технического форума «Армия-2023» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» на полигоне Алабино.

Продукция предприятия демонстрировалась в составе объединенной экспозиции АО «КРЭТ».

"Ежегодно завод участвует в форуме «Армия», — отметил технический директор АО «ГРПЗ» Геннадий Колодько. — Наряду с изделиями для авиации, вниманию посетителей были представлены образцы медицинских офтальмологических приборов торговой марки diathera: тонометр для измерения внутриглазного давления ТГДц-03 и магнитотерапевтический аппарат АМТО-02, а также электрозарядная станция «ФОРА АС-3″ на 22 кВт. Мы работаем над развитием и совершенствованием ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с меняющимися требованиями рынка. На предприятии проводится постоянная модернизация, направленная на унификацию применяемых комплектующих изделий и конструктивного исполнения, что позволяет повысить экономические и технические показатели, укрепить рыночные позиции. Наша продукция востребована в различных отраслях, пользуется спросом не только российских, но и потребителей ближнего зарубежья».

Международный военно-технический форум «Армия-2023» — одна из ведущих выставок вооружения, военной и специальной техники, а также авторитетная платформа для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военно-технического сотрудничества. В нем приняли участие 85 иностранных государств, 1500 отечественных и зарубежных предприятий и организаций продемонстрировали 28,5 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Форум «Армия» проводится с 2015 года, его организатором выступает Министерство обороны РФ.